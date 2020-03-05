أمانة الرياض ومكة توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم

المناطق - جدة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، بدءًا من الأحد المقبل.

وقالت عبر «تويتر»: أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر.

وأكدت الأمانة، أن هذا الإجراء يأتي «في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا».