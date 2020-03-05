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نائب أمير جازان يتفقد خدمات الفرع المتنقل لهدف بالمنطقة

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أمانة الرياض ومكة توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم

أمانة الرياض ومكة توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=839736
المناطق - جدة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، بدءًا من الأحد المقبل.

وقالت عبر «تويتر»: أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر.

وأكدت الأمانة، أن هذا الإجراء يأتي «في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا».

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