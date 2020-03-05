أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ محمد عبدالفتاح الحازمي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ محمد بن عبده عبدالفتاح الحازمي شيخ قرية الظبية التابعة لمحافظة صبيا وذلك اثر معاناته مع المرض.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يلهم أهله وذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان .

ومن جهته عبر ابناء وذوي الفقيد الحازمي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروها في عزيز لديه.