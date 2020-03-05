نائب أمير جازان يتفقد خدمات الفرع المتنقل لهدف بالمنطقة

المناطق - فضه عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم على الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان .

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان الى شرح مفصل من مدير هدف بالمنطقة مروان بن هاشم العطاس خلال جولة تفقدية بالفرع المتنقل المتواجد بديوان الامارة ، الى شرح مفصل عن أهداف العربة المتنقلة والتي تقوم بالتعريف ببرامج الصندوق والباحثين عن عمل والباحثات وأصحاب المنشآت

كما اوضح العطاس بأن الفرع المتنقل يقدم خدمات تأهيل وتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل لكلا الجنسين وكذلك خدماته لاصحاب العمل بعدة مواقع ومنها الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان وبعدد من المحافظات بالمنطقة.

وعبر سمو نائب أمير جازان عن في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده بالفرع المتنقل لهدف والخدمات التي يقدمها لابناء وبنات المنطقة.

مؤكدًا سموه ، حرص واهتمام القيادة الحكيمة -حفظها الله- وسمو أمير منطقة جازان بما يحقق طموح ومصلحة الشباب والفتيات بالمنطقة وذلك تحقيقا للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

مثمنًا جهود القائمين على العربة متمنيًا لهم التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرع لخدمة اكبر شريحة من الباحثين عن العمل.