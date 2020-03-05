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بر جدة تهيئ أبنائها لشغل مناصب إدارية مرموقة في المجتمع

بر جدة تهيئ أبنائها لشغل مناصب إدارية مرموقة في المجتمع

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أكثر من 100 يتيم ويتيمة يشغلون مناصب عليا

بر جدة تهيئ أبنائها لشغل مناصب إدارية مرموقة في المجتمع

بر جدة تهيئ أبنائها لشغل مناصب إدارية مرموقة في المجتمع
http://almnatiq.net/?p=839750
المناطق- جدة

بجهود جبارة ودورات تدريبية وأنشطة علمية تحفز جمعية البر بجدة أبناءها وبناتها من الأيتام على حب التعلم ونيل أعلى الدرجات العلمية وذلك ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعهم ووطنهم.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الدكتور سهيل بن حسن قاضي : إن حصيلة مسيرة العطاء لجمعية البر بجدة جاءت – بعد توفيق الله – ثم بتكاتف الجهود بين إدارة الجمعية ومسؤولي الدور ، حصول 14 من الأيتام على درجة الماجستير ، فيما حصل 82 منهم على درجة البكالوريوس ، و 3 على الدبلوم ، ونحن نطمع في الجمعية أن نشاهد الأبناء والبنات من الأيتام حاصلين على الدكتوراه ، وفي ظل هذه الجهود المباركة يشغل حاليا أكثر من (104) ابن وابنة أعلى المناصب في العديد من الشركات الكبرى ومازلنا نأمل بأن يستمر هذا العطاء وليس ذلك ببعيد عن أصحاب الهمم العالية خصوصا في طور النهضة التي تشهدها البلاد ، والرؤية الطموحة التي ستجعل من المستحيل ممكناً بعون الله.
الجدير بالذكر أن لدى بر جدة ثلاثة دور للضيافة تؤوي 900 يتيم ويتيمة وهي دار الشربتلي، دار الزهراء ، وشقق رجال المستقبل ، ويحصل الأيتام فيها من كلا الجنسين على دعم لا محدود متمثل في السكن الملائم ، العيادات الطبية ، الأكل الصحي ، الدورات التدريبية ، الأندية الصحية ، معامل الحاسب الآلي ، الأنشطة الرياضية والترفيهية ، المواصلات ، المصروف ، العيديات ، والرحلات الداخلية والخارجية وهذا بالإضافة لوجود تأمين طبي خاص بجميع الأبناء والفتيات .

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