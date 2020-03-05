مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية بالرياض يلتقي وفداً من جمعية “إعلاميون”

المناطق _ الرياض

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، وفداً من مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، برئاسة الاستاذ سعود بن فالح الغربي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون والشراكة الإعلامية – المجتمعية لخدمة الفرع ومايتبع له إعلامياً.

وتركز حديث الطرفين على تفعيل المسؤولية المجتمعية خدمةً للوطن والمواطن التي تضعها الوزارة وفرعها في الرياض على رأس أولوياتها، لتحقيق ما تصبو إليه حكومتنا الرشيدة من تقدم وتطور ورفعه للوطن وأبنائه، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وجميع برامجها التي تستهدف تحقق هذه الرؤية الطموحة.

واتفق الجانبان على توقيع عقد شراكة وتعاون لخدمة المجتمع كلاً فيما يخصه.

حضر اللقاء من جانب جمعية “إعلاميون”، الأمين العام ناصر الغربي، وعضوا مجلس الإدارة خلف ملفي ونايف الكرشمي، فيما حضر من جانب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مساعد المدير العام للتنمية علي القباني، ومدير العلاقات العامة والإعلام طارق العبودي،ومديرة المسؤولية الاجتماعية عفاف الرويشد ، ونائبة مدير العلاقات العامة خلود حكيم.

يُذكر أن جمعية ” إعلاميون ” مسجلة رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاحتماعية منذ عام ونصف العام كجمعية ذات شخصية اعتبارية .