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توقعات مرعبة لمسؤول إيراني.. ثلث سكان طهران سيصيبهم كورونا

توقعات مرعبة لمسؤول إيراني.. ثلث سكان طهران سيصيبهم كورونا
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المناطق _ يوسف المطيري

قالت عدة وسائل إعلام إيراني أن مسؤول إيراني، توقع اليوم الخميس، أن تستفحل أزمة فيروس كورونا في البلاد وخاصة في العاصمة طهران، إلى حد كبير مما يظهر خطورة الوضع هناك.
وقال اختصاصي الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية الإيراني لمكافحة الإنفلونزا، “مسعود مرداني”، في تصريحات لصحيفة “إيران” الحكومية إنه يتوقع إصابة بين 30-40 في المئة من سكان طهران بفيروس كورونا، خلال الأسبوعين المقلبين.

ويظهر هذا التصريح أن الأوضاع مرعبة بشكل كبير في طهران، التي يسكنها أكثر من 8 ملايين نسمة، بشكل يفوق الإعلانات الرسمية.

وتقول إيران رسميا إن كورونا أودى بحياة 92 شخصا وأصاب أكثر من 2900 آخرين، لتصبح بذلك بؤرة الفيروس الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

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