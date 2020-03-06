توقعات مرعبة لمسؤول إيراني.. ثلث سكان طهران سيصيبهم كورونا

المناطق _ يوسف المطيري

لفتت الفرق والجمعيات التطوعية المشاركين في فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني والذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أنظار الزوار من خلال مايقدمونه من مشاركات مع رجالات الدفاع المدني في مجالات التوعية .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية أن العمل التّطوعيّ ركيزة من الرّكائز الهامة لرفعة الوطن ونشر قيم التّعاون والترابط بين النّاس.

وأضاف المقدم الشهراني أن المتطوع هو شخص يقدم خدمة إنسانية وطنية بدافع من حبه لوطنه ورغبته في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني بدون مقابل.

وكما أشار المقدم الشهراني بأن هناك اكثر تسع جمعيات و فرق تطوعية مشاركة هذا العام في فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.