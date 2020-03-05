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مناشدة أحوازية لإنقاذ الأسير الأحوازي رحمن عساكرة

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مناشدة أحوازية لإنقاذ الأسير الأحوازي رحمن عساكرة

مناشدة أحوازية لإنقاذ الأسير الأحوازي رحمن عساكرة
http://almnatiq.net/?p=839777
المناطق _ الرياض

وجهت جماعات أحوازية إنسانية نداءات عالمية لإنقاذ الأسير الأحوازي “رحمن حبيب عساكرة” من سجون النظام الإيراني مؤكدة أن حياة الأسير في خطر.
وجاء في المناشدات أن الأسير يواجه خطر الموت في سجن مدينة قوجاني بمحافظة خراسان، مشيرة أن النظام قد منع ذويه من الاتصال به، محذرة في نفس الوقت من تعرض الأسير لفيروس كورونا ويعاني اهمالاً من سلطات النظام.
يذكر أن رحمن عساكرة من مدينة الخلفية الأحوازية، يعمل بمهنة التعليم وحاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع، تم اعتقاله في العام 2011 وحُكم عليه 20 عاما مع النفي الى مدينة قوجان .

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