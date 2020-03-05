أكثر من مليون حركة إلكترونية لنظام التعاملات الإدارية الإلكتروني بأمانة منطقة جازان خلال ستة أشهر

جازان _ فضة عطيف

سجل نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها والذي أطلق قبل قرابة 6 أشهر، أكثر من مليون حركة إلكترونية متمثلة في تسجيل المعاملات وتحويلها وإنجازها.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن أعمال تحقيق هدف وزارة بلا ورق والتي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث بادرت أمانة منطقة جازان في تفعيله مبيناً أن هذا النظام يهدف إلى دعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، وبين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، وفيما بين البلديات بشكل إلكتروني لحضي بدون ورق، مضيفاً أن النظام يحوي أرشيفاً إلكترونياً لحفظ المعاملات لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة آمنة وسريعة.

وأشار إلى أن تحقيق نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني لهذا المستوى من الحركة الإلكترونية التبادلية بين الوزارة الأمانة والبلديات المرتبطة بها خلال فترة قصيرة يعتبر نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الاجراءات بهدف خدمة المستفيد .

وأكد في ختام تصريحه حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 , منوهاً بالجهود التي يقوم بها منسوبي الادارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة بالتعاون مع الإدارة المختصة بالوزارة لتحسين مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة لخدمة المستفيدين، راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.