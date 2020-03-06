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بحضور ومشاركة أكثر من "900" قائد وقائدة..

تعليم عسير يعقد ملتقى القيادة المدرسية الثاني

تعليم عسير يعقد ملتقى القيادة المدرسية الثاني
http://almnatiq.net/?p=839812
المناطق _ عسير

أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني ، على أهمية دور قائد وقائدة المدرسة في منظومة العملية التعليمية ، ومدى أهمية تحولهما من  دور القيادة التقليدية إلى العمل باحترافية واستخدام الصلاحيات بوعي كبير ، وتسخير الخبرات والإمكانات لخدمة البيئات التعليمية التي يتولون قيادتها وأشاد الجوني بالدعم اللامحدود الذي يلقاه تعليم عسير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، منوها باعتزاز سمو أمير منطقة عسير بمنسوبي تعليم المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على  أهمية العمل على ترسيخ الولاء والاعتزاز بالوطن وقيادته ، لافتا إلى أن الحديث عن التحصيل  الدراسي يعد حديثا عن  الممارسات التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي، وعليه فإنه  يجب أن نعمل على تغيير الممارسات داخل المدرسة والبيئات التعليمية.

 

وأكد الجوني أنه لا سقف لطموحات منسوبي ومنسوبات  تعليم عسير، وأن تلك الطموحات تُبنى في المدارس وبين الطلاب والطالبات وبالشراكة الحقيقية معهم .

 

جاء ذلك خلال رعايته لقاء القيادات المدرسية الذي نظمه قسم القيادة المدرسية بتعليم المنطقة،  بحضور ومشاركة أكثر من “900” قائد وقائدة من مختلف مدارس المنطقة للبنين والبنات .

 

بدورها  أكدت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم عسير  نورة مفرح على أهمية تحسين نواتج التعلم واستثمار المبادرات والبرامج المرسومة لإكساب المتعلمين المهارات اللازمة، مشددة على أنه يجب على القادة تعزيز السجايا الحميدة في نفوس العاملين بحقل التعليم .

 

وتخلل اللقاء  تقديم  ورقتي عمل الأولى بعنوان “تحليل النتائج بين الواقع والمأمول” شارك في الأولى منها قائد ثانوية حنين خالد تردي “،وقائد ثانوية الفيصل عبدالرحمن الأسمري”،ورئيسة قسم الرياضيات شاطرة القحطاني، فيما كانت الورقة الثانية بعنوان “صلاحيات قادة وقائدات المدارس بين الواقع والمأمول” قدمها قائد ابتدائية اليمامة ظافر الشهري ومشرفة القيادة المدرسية بالشعف منال اليزيدي، وتم استعراض عدد من المداخلات ، وتكريم شركاء النجاح والمشاركين والمشاركات .

 

 

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