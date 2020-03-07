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اعتقال رونالدينيو بسبب جواز سفر مزور

اعتقال رونالدينيو بسبب جواز سفر مزور
http://almnatiq.net/?p=839822
المناطق - الرياض

احتجزت شرطة باراغواي نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، بسبب دخوله البلاد بجواز سفر مزور.

وداهمت الشرطة غرفة النجم البرازيلي مساء الأربعاء، وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على جوازي سفر لدولة باراغواي، تم تزويرها ببيانات رونالدينيو وشقيقه.

وقال المدعي فيديريكو ديلفينو إن الشقيقين غادرا البرازيل باستخدام جوازات سفر تلك الدولة، لكنهم دخلوا باراغواي صباح الأربعاء باستخدام وثائق باراغواي.

وقال ديلفينو “إنها جوازات سفر أصلية، لكن ببيانات مزورة”.

وأضاف إن رونالدينيو قال للمحققين إن الأشخاص الذين أحضروه قدموا له الوثائق. ويتواجد رونالدينيو في باراغواي للمساعدة في حملة مؤسسة محلية لصحة الأطفال.

وأدلى اللاعب بشهادته أمام وحدة الجريمة المنظمة في البلاد الخميس.

وقال ديلفينو إن الادعاء سيصدر قراره مساء اليوم بشأن توجيه التهم من إسقاطها.

وفاز رونالدينيو بكأس العالم 2002 مع البرازيل، ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وكأس ليبرتادوريس مع أتليتيكو مينيرو، وجائزة الكرة الذهبية، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب قبل تقاعده في عام 2015.

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