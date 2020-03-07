احدث الأخبار

الرجل العنكبوت يفعل “المستحيل” !!
أبرز المواد
 شاهد.. رصد تصاعد الأبخرة البركانية والنيران من فوهة أم جرسان شمال المدينة
أبرز المواد
 “تويتر” تختبر طريقة لجعلك “تفكر بصوت عال”
أبرز المواد
 أمر سام بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر اليوم السبت ‎
أبرز المواد
 اعتقال رونالدينيو بسبب جواز سفر مزور
أبرز المواد
 كورونا في أمريكا.. تحذيرات من الأسوأ
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا
أبرز المواد
 “سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض
الاقتصاد
 جدة.. ضبط مقيم يمنيّ ظهر واضعًا صورة “الحوثي” على عملة ورقية
منطقة مكة المكرمة
 منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
الرجل العنكبوت يفعل “المستحيل” !!

الرجل العنكبوت يفعل “المستحيل” !!

أبرز المواد
شاهد.. رصد تصاعد الأبخرة البركانية والنيران من فوهة أم جرسان شمال المدينة

شاهد.. رصد تصاعد الأبخرة البركانية والنيران من فوهة أم جرسان شمال المدينة

أبرز المواد
“تويتر” تختبر طريقة لجعلك “تفكر بصوت عال”

“تويتر” تختبر طريقة لجعلك “تفكر بصوت عال”

أبرز المواد
أمر سام بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر اليوم السبت ‎

أمر سام بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر اليوم السبت ‎

أبرز المواد

الرجل العنكبوت يفعل “المستحيل” !!

الرجل العنكبوت يفعل “المستحيل” !!
http://almnatiq.net/?p=839825
المناطق - الرياض

في مشهد مثير، ومرعب في آن واحد، تسلق فرنسي قمة مبنى من 38 طابقا في مدينة برشلونة الإسبانية، مستخدما يديه فقط.

المتسلق الحر آلان روبير، المعروف باسم الرجل العنكبوت، تسلق برج غلوريز الذي يبلغ ارتفاعه 144 مترا خلال نحو 20 دقيقة، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وألقت السلطات الإسبانية القبض على روبير، بعد عمليته الخطيرة لفترة مؤقتة.

وقال روبير إنه أراد أن يسلط الضوء للناس على ما وصفها “بالبارانويا” المحيطة بفيروس كورونا.

وأضاف “المشكلة هي الخوف، وهو معدي أكثر من الفيروس نفسه”، على حد قوله.

روابط ذات صلة

شاهد.. رصد تصاعد الأبخرة البركانية والنيران من فوهة أم جرسان شمال المدينة

شاهد.. رصد تصاعد الأبخرة البركانية والنيران من فوهة أم جرسان شمال المدينة
“تويتر” تختبر طريقة لجعلك “تفكر بصوت عال”

“تويتر” تختبر طريقة لجعلك “تفكر بصوت عال”
أمر سام بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر اليوم السبت ‎

أمر سام بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر اليوم السبت ‎

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*