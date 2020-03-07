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“مصيدة”.. تركيا تنشر قوات خاصة لمنع اليونان من “رد المهاجرين”

“مصيدة”.. تركيا تنشر قوات خاصة لمنع اليونان من “رد المهاجرين”
http://almnatiq.net/?p=839826
المناطق - الرياض

نشرت تركيا، ألف عنصر من القوات الخاصة التابعة للشرطة لمنع اليونان من رد المهاجرين، الذين يحتشد الآلاف منهم على الحدود اليونانية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال زيارة تفقدية إلى محافظة أدرنة شمال غربي البلاد: “يجري نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة على ضفة نهر ميريتش على الحدود”.

وأضاف أن العناصر انتشروا “بكافة معداتهم”، للحؤول دون “رد المهاجرين”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي محاولة، متكررة، لابتزاز الغرب في نزاعه مع سوريا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمام المهاجرين الموجودين على أراضيها.

واحتشد المهاجرون على الحدود اليونانية التركية منذ ذلك الإعلان، وأدى إلى حالة من الفوضى على الحدود وصلت إلى الاشتباك مع القوات اليونانية، التي واجهت مهاجرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

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