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بسبب «كورونا».. أمانة الرياض توقف العمل بـ«البصمة» بدءاً من الأحد المقبل

بسبب «كورونا».. أمانة الرياض توقف العمل بـ«البصمة» بدءاً من الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=839849
المناطق_الرياض

وجهت أمانة الرياض جميع الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات، بإيقاف العمل بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور والانصراف مؤقتة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الأمانة أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا)، ولما تقتضيه المصلحة لضمان سلامة منسوبي الأمانة والأخذ بالتدابير الوقائية اللازمة.

وأكدت الأمانة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف لجميع الموظفين من خلال الخدمة الذاتية للموظف بنظام الأمانة شاشة رقم (ESS1810) والتقييد بأوقات العمل الرسمية، ومراقبة انتظام دوام الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة سير العمل.

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