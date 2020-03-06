افتتاح منتدى منظمات المجتمع المدني في مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية داكار

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افتتح صباح اليوم، في مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية داكار، منتدى منظمات المجتمع المدني 2020، تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال، فهد بن علي الدوسري.

وجاء افتتاح المنتدى بعنوان “دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الإسلامي وحفظ مؤسساته”.

كما حضر الافتتاح، عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى السنغال.