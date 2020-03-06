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وزارة الموارد البشرية: توافر 506 وظائف للرجال والنساء

وزارة الموارد البشرية: توافر 506 وظائف للرجال والنساء
http://almnatiq.net/?p=839860
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية ممثلة في «بوابة العمل عن بعد»، عن توافر 506 وظائف متنوعة، للرجال والنساء، في مختلف المناطق، وذلك لحملة كافة المؤهلات

وأوضحت الوزارة أن الوظائف تناسب الذين يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات أو البعد الجغرافي، أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر

وأشارت إلى أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتراوح عمره ما بين 18 إلى 60 سنة، وإجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة، مع وجود حساب (أبشر) مفعل

وأضافت الوزارة أن التسجيل يتم عبر زيارة «بوابة العمل عن بعد» والضغط على أيقونة التسجيل «خيار الباحث عن عمل»، وإنشاء حساب إلكتروني في البوابة، وتحميل السيرة الذاتية، وعقب ذلك سيظهر ملف تعريفي ويمكن بعده التقديم على الوظائف المتاحة

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح حاليًا من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: /

يذكر أن برنامج «العمل عن بعد» هو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية، وهو معني بدعم وتنظيم العمل عن بعد

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