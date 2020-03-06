الكالتشيو.. إعلان موعد قمة يوفنتوس وإنتر ميلانو

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وستقام المباريات دون حضور مشجعين وفقا لقرار حكومي، الأربعاء، ومنعت الحكومة الجماهير من حضور الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل لمكافحة أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا

وفي مباريات أخرى سيلعب بارما مع سبال وميلان مع جنوى وسامبدوريا مع فيرونا وأودينيزي مع فيورنتينا، بينما ستقام المباراة السادسة بين ساسولو وبريشيا، الاثنين. أما مباريات الجولة 27 فستقام في موعد لاحق

ويتأخر يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر ويتبقى له مباراة مؤجلة بينما يبتعد إنتر بثماني نقاط عن القمة ويملك مباراتين مؤجلتين