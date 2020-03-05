ختام مميز  لفعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع بتعليم البكيرية

المناطق_محمد المسلم

اختتمت إدارة تعليم البكيرية ممثلة بقسم الموهوبين “بنين -بنات ” فعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع 2020 يوم أمس الخميس بمعرض مميز احتوى على مشاريع الطلاب والطالبات بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع عدد من البرامج الإثرائية ومنظومة الاختراع الذي استهدف الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفه حيث شملت طرق ومناهج البحث العلمي والعديد من الندوات الخاصة بإكتشاف الموهوبين ورعايتهم إضافة للعديد من البرامج وورش العمل التدريبية بمدارس الإدارة.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين الأستاذ مسلم بن محمد المزيني أن الفعاليات اشتملت على عدد من البرامج والموضوعات الهادفة داخل المدارس وتخصيص الإذاعة الصباحية للمناسبة، وتم التركيز على دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في رعاية الموهوب والطرق والأساليب الصحيحة لرعايتهم، بالإضافة للمكتبات والدورات المتخصصة والمسابقات التي نفذت داخل المدارس، وكذلك إقامة معرض للأسبوع الوطني للموهبة والإبداع والذي أقيم في مركز الملك عبدالله الحضاري لعرض المشاريع العلمية المتأهلة لجائزة الشيخ محمد العلي السويلم رحمه الله والعديد من الفعاليات الأخرى.

وبينت رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة نورة الخضير أن أسبوع الموهبة والإبداع شهد حراكا وتفاعلا بين الطلاب والطالبات، كالورش والدورات التي نفذت بالمدارس والتركيز على التطبيق العملي وفتح الآفاق أمام الموهوبين والموهوبات للإبداع بمشاريعهم.