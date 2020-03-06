علماء يكتشفون سلالة ثانية ل «كورونا» أشد فتكا

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كشف علماء صينيون يدرسون أصل تفشي الأمراض الفيروسية ان هناك نوعان من فيروس كورونا ،يتسببان في العدوى أحدهما أكثر فتكا وعدوانية . كشف علماء صينيون يدرسون أصل تفشي الأمراض الفيروسية ان هناك نوعان من فيروس كورونا ،يتسببان في العدوى أحدهما أكثر فتكا وعدوانية

وتابع العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن الدراسة الأولية كشفت عن وجود نوع أكثر عدوانية من فيروس كورونا الجديد، المرتبط بتفشي المرض في ووهان

وأضاف العلماء أن هذا النوع يمثل نحو 70% من السلالات التي حُلّلت، في حين كان 30% منها يرتبط بنوع أقل عدوانية لافتين الى إن معدل انتشار الفيروس الأكثر عدوانية انخفض بعد أوائل يناير 2020

واكتشف العلماء أن remdesivir- عقار يستخدم لعلاج الإيبولا- قد يكون فعالا أيضا في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ولكن النتائج بحاجة إلى دراسات موسعة