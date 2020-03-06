علماء يكتشفون سلالة ثانية ل «كورونا» أشد فتكا

علماء يكتشفون سلالة ثانية ل «كورونا» أشد فتكا

أبرز المواد
إيران.. عدد المتوفين يتجاوز 1200 شخص.. وفيات بين النساء

إيران.. عدد المتوفين يتجاوز 1200 شخص.. وفيات بين النساء

أبرز المواد
تعديلات ومزايا جديدة بـ«الإقامة المميزة» في المملكة

تعديلات ومزايا جديدة بـ«الإقامة المميزة» في المملكة

أبرز المواد
الصين: تسجيل “30” وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الصين: تسجيل “30” وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أبرز المواد

علماء يكتشفون سلالة ثانية ل «كورونا» أشد فتكا

علماء يكتشفون سلالة ثانية ل «كورونا» أشد فتكا
http://almnatiq.net/?p=839882
المناطق_الرياض

كشف علماء صينيون يدرسون أصل تفشي الأمراض الفيروسية ان هناك نوعان من فيروس كورونا ،يتسببان في العدوى أحدهما أكثر فتكا وعدوانية . كشف علماء صينيون يدرسون أصل تفشي الأمراض الفيروسية ان هناك نوعان من فيروس كورونا ،يتسببان في العدوى أحدهما أكثر فتكا وعدوانية

وتابع العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن الدراسة الأولية كشفت عن وجود نوع أكثر عدوانية من فيروس كورونا الجديد، المرتبط بتفشي المرض في ووهان

وأضاف العلماء أن هذا النوع يمثل نحو 70% من السلالات التي حُلّلت، في حين كان 30% منها يرتبط بنوع أقل عدوانية لافتين الى إن معدل انتشار الفيروس الأكثر عدوانية انخفض بعد أوائل يناير 2020

واكتشف العلماء أن remdesivir- عقار يستخدم لعلاج الإيبولا- قد يكون فعالا أيضا في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ولكن النتائج بحاجة إلى دراسات موسعة

روابط ذات صلة

إيران.. عدد المتوفين يتجاوز 1200 شخص.. وفيات بين النساء

إيران.. عدد المتوفين يتجاوز 1200 شخص.. وفيات بين النساء
تعديلات ومزايا جديدة بـ«الإقامة المميزة» في المملكة

تعديلات ومزايا جديدة بـ«الإقامة المميزة» في المملكة
الصين: تسجيل “30” وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الصين: تسجيل “30” وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*