إيران.. عدد المتوفين يتجاوز 1200 شخص.. وفيات بين النساء

المناطق-يوسف المطيري

تشير آخر الأخبار الوارده من إيران إلى زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، وخاصة في صفوف النساء والفتيات نتيجة إصابتهن بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير صادر عن المقاومة الإيرانية فإن عدد المتوفين جراء كورونا بحلول الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 3 مارس تجاوز 1200 شخص، وتوزع عدد الضحايا على النحو التالي: في قم300 شخص وفي طهران215، ورشت70، ولاهيجان12، وآستانه6، ومشهد60، واصفهان43، وكاشان23، ودستجرد 10، وجرجان54، وأراك45، وكرمانشاه45، وشيراز38، وكرج39، وخرم آباد23، وقزوين20، وزاهدان10، وإيرانشهر16، وبوشهر12، وفي محافظة مازندران أكثر من 100 شخص. إضافة إلى ذلك، توفي مواطنون آخرون اثر إصابتهم بفيروس كورونا في العديد من المدن الأخرى

ومن جانب آخر تفيد التقارير الواردة من سجون مختلفة للنظام انتشار فيروس كورونا بشكل فظيع في سجون مختلفة منها سجن طهران الكبير (فشافويه) وسجن ايفين وسجن جوهردشت وسجن كرج المركزي وسجن قزلحصار وسجن اروميه وسجن شيبان بالأهواز وسجن كاشان. عدم وجود الحد الأدنى من المستلزمات الصحية والعدد الهائل للسجناء في السجون تسببت في انتشار سريع للفيروس وعرّضت حياة آلاف السجناء للخطر.

ومن ناحية أخرى، تأتي هذه الارقام في حين تدعي السلطات الايرانية أن الوصع ليس بالخطورة التي يتداولها الاعلام.