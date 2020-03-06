40 مرة توقف فيها الحج طوال التاريخ بسبب الأوبئة والاضطرابات السياسية

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رصد تقرير تلفزيوني أبرز اللحظات التاريخية التي توقف فيها موسم الحج؛ حيث تنوعت الأسباب فيها بين انتشار الأوبئة والاضطرابات السياسية والاقتصادية، وعدم استقرار الأمن وفساد الطرق والغلاء.

وأوضح التقرير الذي عرضه برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الحج توقف في 40 موسماً طوال التاريخ الإسلامي بدأ في عام 316 للهجرة؛ بسبب خوف الناس من القرامطة لاعتقادهم بأن شعائر الحج من شعائر الجاهلية وعبادة الأصنام.

ونوه إلى أن كتب التاريخ الإسلامي ذكرت أنه في عام 357 للهجرة انتشر داء في مكة ومات فيه خلق كثير، ولم يصلها إلا القليل ومات أكثر مما وصل منهم بعد الحج، كما انقطع الحج المصري عام 390 هجرياً؛ بسبب شدة الغلاء.

ولفت إلى أن عام 419 للهجرة شهد أيضاً عدم خروج الحجاج من أهل المشرق وأهل مصر، وكذلك تعطل الحج عام 421 هجرياً ولم يصل سوى مجموعة قليلة من أهل العراق، وفي عام 430 للهجرة لم يصل حجيج من أهل العراق وخرسان وأهل الشام ومصر.

وأشار إلى أن فقدان الأمن بسبب النزاع بين ملوك المسلمين في عام 492 للهجرة ألغى مشاعر الحج، كما توقفت رحلاته عام 1213 هـ خلال الحملات الفرنسية؛ لعدم أمان الطرق.