انتقد إلغاء السعودية دخول الخليجيين ببطاقة الهوية.. نشطاء يعرّون العذبة بعد تطبيق قطر للقرار

المناطق - الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة سابقة لعبدالله العذبة التي انتقد فيها المملكة بعد قرارها بإلغاء دخول المواطنين الخليجيين إلى البلاد باستخدام بطاقة الهوية ضمن مساع بقصد التصدي لفيروس كورونا الجديد.

العذبة كتب في تغريدة بتاريخ الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، قائلا: “ألغت السعودية السفر إليها بالبطاقة الشخصية لمواطني مجلس التعاون! هذه ضربة قاصمة للإنجاز الخليجي الوحيد للمواطنين.. الحجة كورونا، السفر بالجواز لا ينقل الكورونا، البطاقة ملوثة وتنقل المرض طبعا، أليس كذلك؟ هل تمت إحاطة المواطنين قبل ذلك أو أمين المجلس الجديد؟”

ألغت #السعودية السفر إليها بالبطاقة الشخصية لمواطني #مجلس_التعاون!

هذه ضربة قاصمة للإنجاز الخليجي الوحيد للمواطنين.

الحجة كورونا، السفر بالجواز لا ينقل الكورونا، البطاقة ملوثة وتنقل المرض طبعا، أليس كذلك؟

هل تمت إحاطة المواطنين قبل ذلك أو أمين المجلس الجديد؟ — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) February 27, 2020

تغريدة العذبة برزت بعد إعلان الحكومة القطرية، الخميس، اتخاذ الخطوة ذاتها، حيث جاء ببيان نشرته صفحة التواصل الحكومي على تويتر قائلة إن القرار يأتي تماشيًا مع مساعي الدوحة لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الحكومة القطرية من يشملهم القرار، الذي يسري تنفيذه بداية من اليوم الجمعة، إلى استخدام جوازات السفر بدلاً من بطاقات الهوية الشخصية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على صفحاتهم بتويتر:

ألغت #السعودية السفر إليها بالبطاقة الشخصية لمواطني #مجلس_التعاون!

هذه ضربة قاصمة للإنجاز الخليجي الوحيد للمواطنين.

الحجة كورونا، السفر بالجواز لا ينقل الكورونا، البطاقة ملوثة وتنقل المرض طبعا، أليس كذلك؟

هل تمت إحاطة المواطنين قبل ذلك أو أمين المجلس الجديد؟ — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) February 27, 2020

إلزام المسافرين من وإلى دولة #قطر من مواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون باستخدام جواز السفر بدلاً من البطاقة الشخصية اعتباراً من تاريخ 6 مارس 2020، وذلك تماشياً مع مساعي الدولة لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس #كوروناhttps://t.co/HVyEGi0ndl — عبدالله الوذين (@abqatar) March 5, 2020

أين عبدالله العذبة عن القرار القطري بوقف استخدام البطاقة الشخصية للسفر من والى #قطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ..

في الأمس رئيس تحرير العرب القطرية ينتقد #السعودية لاتخاذها قرار وقف التنقل بالبطاقات و يتهمها ..

واليوم حكومته تقرر نفس الأمر .. pic.twitter.com/s1A9aTaAz2 — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 5, 2020

الإعلامي القطري عبدالله العذبة يرى ان قطر وجهت ضربة قاصمة للإنجاز الخليجي الوحيد للمواطنين @A_AlAthbah pic.twitter.com/FSW7JDRhft — إبراهيم البعيّز (@IbrahimBeayeyz) March 6, 2020