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أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز

أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز

منطقة مكة المكرمة

أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز

أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=839925
عادل الزهراني - جدة

في بادرة رائعة فاجأ أهالي قرى مسير الأستاذ محمد بكري الزهراني بحفل تكريم بعد خدمته في جامعة الملك عبدالعزيز ما يقارب الستة والثلاثون عاما وقد اقام الحفل اهالي قرى مسير ومحبو المحتفى به حفلا يليق بمسيرة العطاء للاستاذ القدير محمد بن بكري
بدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة للجنة الاحتفاء ثم عرض مرئي لمسيرته ثم كلمة المحتفى به بعدها قصيدة ثم شيلة مهداه من أبناء قريته بعد ذلك شهادات العصر من الحضور على مواقفه النبيلة ثم التكريم بعدد من الهدايا والدروع ثم مأدبة العشاء.
الجدير بالذكر ان المحتفى به من القيادات التي عملت وافنت عمرها في خدمة هذا الوطن من خلال عمله بجامعة الملك عبدالعزيز وله إسهامات في عدد من المجالات التي أوجدت له محبة في قلوب الجميع .
فيما قدم المحتفى به شكره لجميع من شارك في تكريمه ولمن حضر حفل التكريم مثمنا هذه البادرة متمنيا التوفيق للجميع.

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