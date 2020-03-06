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الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا

الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=839935
المناطق - الرياض

سجلت الفلبين أول انتقال محلي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-)، بعدما أثبتت الفحوصات إصابة رجل 62 عامًا، لم يكن لديه تاريخ من السفر.
وأوضح وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي، أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى، وكان يعاني من التهاب رئوي حاد في الأول من مارس وأثبتت أمس الخميس الاختبارات التي خضع لها إصابته بكوفيد- 19 “، مبينًا ليس لديه أي تاريخ معروف للسفر خارج البلاد.
وأضاف دوكي أن الاختبارات التي أجريت لمريض فلبيني آخر (48 عامًا) أثبتت إصابته بـ”كوفيد19- “بعد أن عاد من رحلة إلى طوكيو.
وأشار إلى أنه يتم تتبع الأشخاص المخالطين للرجلين المصابين وتم بالفعل جمع عينات من أشخاص على صلة وثيقة بهما.

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