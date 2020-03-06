احدث الأخبار

المؤتمر التقني التاسع يستعرض “مهارات ومهن المستقبل” و”دور التدريب التقني في تحقيق التنمية المستدامة”
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام أنقرة للمهاجرين كورقة ضغط
أبرز المواد
 الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز
منطقة مكة المكرمة
 ٦٤ ألف زائر وزائرة لفعاليات معرض الدفاع المدني بتبوك
منطقة تبوك
 الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 انتقد إلغاء السعودية دخول الخليجيين ببطاقة الهوية.. نشطاء يعرّون العذبة بعد تطبيق قطر للقرار
أبرز المواد
 الريال يصدر بيانا حول هازارد.. وغموض يلف مشاركته بأمم أوروبا
أبرز المواد
 دراسة: “كورونا” ينتشر في المراحيض لكن المطهرات تقضي عليه
أبرز المواد
 ختام مميز  لفعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع بتعليم البكيرية
منطقة القصيم
 40 مرة توقف فيها الحج طوال التاريخ بسبب الأوبئة والاضطرابات السياسية
أبرز المواد
 علماء يكتشفون سلالة ثانية ل «كورونا» أشد فتكا
أبرز المواد
المؤتمر التقني التاسع يستعرض “مهارات ومهن المستقبل” و”دور التدريب التقني في تحقيق التنمية المستدامة”

المؤتمر التقني التاسع يستعرض “مهارات ومهن المستقبل” و”دور التدريب التقني في تحقيق التنمية المستدامة”

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام أنقرة للمهاجرين كورقة ضغط

الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام أنقرة للمهاجرين كورقة ضغط

أبرز المواد
الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا

الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا

أبرز المواد
أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز

أهالي قرى مسير يفاجئون “بكري” بحفل تكريم بعد خدمة ٣٦ عاما بجامعة الملك عبدالعزيز

منطقة مكة المكرمة

الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام أنقرة للمهاجرين كورقة ضغط

الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام أنقرة للمهاجرين كورقة ضغط
http://almnatiq.net/?p=839942
المناطق - الرياض

رحب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي في منطقة إدلب السورية، مشيرا إلى أنه يسمح بمزيد من المعونات الإنسانية لإدلب.

وقال جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيكثف، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة، مساعدة المدنيين المتأثرين بالصراع.

وأضاف في تصريح للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب أن “وقف إطلاق النار أمر طيب. دعونا نرى كيف يمضي لكنه شرط مسبق لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في إدلب”، وفقا لما ذكرته “رويترز”.

وأوضح، ردا على سؤال بشأن إمكانية فرض منطقة حظر طيران في إدلب أنه “يتعين أن نركز جهودنا على الجانب الإنساني”.

وأشار بوريل إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستبحث الجمعة تخصيص المزيد من الأموال للمهاجرين في تركيا، مشددا على أن التكتل لن يقبل استخدام اللاجئين كأداة مساومة من جانب أنقرة.

وأوضح المسؤول الأوروبي قائلا إن تركيا تتحمل “عبئا كبيرا. علينا أن نتفهم ذلك. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا قبول استخدام اللاجئين كمصدر ضغط” في إشارة لقرار أنقرة فتح حدودها مع اليونان.

روابط ذات صلة

المؤتمر التقني التاسع يستعرض “مهارات ومهن المستقبل” و”دور التدريب التقني في تحقيق التنمية المستدامة”

المؤتمر التقني التاسع يستعرض “مهارات ومهن المستقبل” و”دور التدريب التقني في تحقيق التنمية المستدامة”
الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا

الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا
الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*