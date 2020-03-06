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البدير في خطبة الجمعة : اتقوا مضار العلل ومواطن الوباء

البدير في خطبة الجمعة : اتقوا مضار العلل ومواطن الوباء

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البدير في خطبة الجمعة : اتقوا مضار العلل ومواطن الوباء

البدير في خطبة الجمعة : اتقوا مضار العلل ومواطن الوباء
http://almnatiq.net/?p=839954
المناطق - المدينة المنورة

ذكر فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم لقد طُعن العالم في رئتيه بداء كورونا ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها وغزا البلدان وغشاها وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا وتخويفًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء .

وأشار فضيلته أن اتقوا مضار العلل ومواطن الوباء , قال صلى الله عليه وسلم ( ومن يتق الشر يوقه ) , وخمّروا الوجه عند العطاس  والسعال وغطّوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة للشخص المصاب , عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته ) .

وأضاف فضيلته وخمروا الآنية وأوكوا الأسقية اتقاء للوباء والداء واحترازًا من الهوام والسوام والقوام , عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء , أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ) .

وفي الخطبة الثانية بينّ فضيلته أن المعانقة والتقبيل جائزة ولكن حذر منها الأطباء في زمن فيروس كورونا احترازًا من تفشي الوباء والالتزام بذلك من الحكمة والعقل والفقه .

واختتم فضيلته الخطبة بالتأكيد على أن نؤيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة ونشيد بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان .

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