ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 124.. و4747 مصاباً

المناطق - وكالات

أعلنت إيران، الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي “تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747”.

وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص “على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم”.

ومع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران وتوسعه ليشمل جميع المحافظات في البلاد، رجح عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة “إيران أون” الخميس، أن مصاباً واحدا يمكن أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص في الوقت ذاته.

كورونا يجتاح محافظات إيران

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان أعلن أثناء حديثه في اجتماع للحكومة، يوم الأربعاء، أن تفشي كورونا في البلاد، أصاب كل الأقاليم تقريباً البالغ عددها 31 محافظة.

وكان وزير الصحة الإيراني أعلن أمس الخميس، أن بلاده ستمدد إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين وتفحص الأشخاص في المناطق الأشد تضررا عن طريق الهاتف بعد أن ثارت مخاوف من أن خطة سابقة للزيارات المنزلية قد تتسبب في نشر المرض.

وأوضح وزير الصحة سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي أن إيران، التي بها أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض خارج الصين، ستُبقي المؤسسات الأكاديمية مغلقة حتى نهاية السنة الفارسية في 20 مارس.

كما أشار إلى أنه سيتم الاتصال بالعائلات هاتفيا للمساعدة في تحديد الحالات المحتملة، وستقوم فرق صحية بتطهير الأماكن العامة، مضيفاً أن الخطة ستبدأ انطلاقاً من مناطق قم وجيلان وأصفهان.