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وزارة العدل تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيًا

وزارة العدل تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيًا
http://almnatiq.net/?p=839972
المناطق - واس

تسلّمت وزارة العدل جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة “أفضل اتصال حكومي” على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك لتميز إستراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف.
وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2020 أمس, تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة.
وسلّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس.
وأكّد ماجد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة سواءً معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف الخميس أن هذه الإستراتيجية تأتي وَفْقًا لتوجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تصب في مسار الوزارة التطويري وبما يواكب رؤية المملكة 2030.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل أن العمل الاتصالي في الوزارة يركِّز على صناعة المحتوى الإبداعي بما يحقق الوصول للجمهور المستهدف بأيسر وأسهل الطرق، بهدف تعريف المستفيدين بالتوجهات والتطورات والمشاريع والمبادرات في القطاع العدلي.
وتناول المنتدى الذي يعد أكبر تجمع لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي في دورته هذا العام أربعة محاور رئيسة ركّزت على ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتقنية كمكمن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي. وزارة العدل تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيًا

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