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شرطة القصيم تطيح بمطلق النار ومحرق السيارات
http://almnatiq.net/?p=839975
المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم اطلاق النار على مقر إحدى المصالح الحكومية ، وإضرام النار في عددٍ من المركبات ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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