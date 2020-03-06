شرطة القصيم تطيح بمطلق النار ومحرق السيارات

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم اطلاق النار على مقر إحدى المصالح الحكومية ، وإضرام النار في عددٍ من المركبات ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .