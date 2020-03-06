فريق الليث يتوج بلقب دوري أحياء تبوك لكرة القدم

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تُوج فرق الليث بطلاً لدوري رابطة فرق أحياء تبوك لكرة القدم التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وذلك بعد فوزه على أهلي تبوك بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وسلم نائب رئيس رابطة الأحياء لكرة القدم في المملكة مرعي العواجي فريق الليث كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور عضو مجلس إدارة الرابطة أحمد طاهر فيما تسلم فارس سنيد الحربي من فريق سيتي تبوك جائزة هداف الدوري.

الجدير بالذكر أن الدوري استمر لمدة شهر بعد أن شارك فيه 870 لاعباً من 20 فريقا حيث قسمت الفرق إلى 5 مجموعات وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية.