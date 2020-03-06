أمير منطقة الرياض يزور محافظة وادي الدواسر ويترأس المجلسين المحلي والبلدي ويلتقي الأهالي

وادي الدواسر - فالح الدوسري

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس الخميس بزيارة تفقدية إلى محافظة وادي الدواسر حيث كان في استقباله بمطار المحافظة محافظ وادي الدواسر الأستاذ فهد بن عبد الله المسعود ومحافظ السليل الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين والأعيان .

توجه بعدها سمو أمير المنطقة لمقر المحافظة حيث التقى رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء المراكز ، عقد بعد ذلك سموه اجتماعا بأعضاء المجالس البلدية والمحلية والغرفة التجارية ، بقاعة الملك عبد الله للاجتماعات بإدارة التعليم ، لمناقشة جداول الأعمال التي تتضمن احتياجات المحافظة حسب الأولوية ، والاطلاع على العوائق التي تواجه المشروعات ، واستمع من أعضاء المجالس إلى المرئيات والحلول والتطلعات ، وما اتخذ بشأنها ، وفي نهاية الاجتماع قال سموه في حديث للصحفيين ” أنا سعيد أن أكون في محافظة وادي الدواسر واعتبرها درع من دروع المملكة ، هذه المحافظة ذات أهمية كبيرة جداً لها دور كبير في التنمية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوجه السليم ، وهم إن شاء الله قادرين على تفعيل هذه النواحي ، وهذه الأفكار وهذه الرؤى ، لان أبنائها اقدر وأقوى لتنفيذ تلك التوجهات ، وهذه توجيهات القيادة ونرجو إن شاء الله أن نوفق معهم إلى تحقيق أفضل السبل لهذه المحافظة وأبنائها.

وعن أثر البعد الجغرافي عن مدينة الرياض وأثره على مشاريع التنمية قال سموه : الحمد لله من سنتين كنت هنا ، الوضع مطمئن ، فيه أشياء نفذت من السابق ، ومشاريع انتهت واكتملت ، وأخرى تحت التنفيذ ، وأخرى متعثرة ومتأخرة ، واجتماعنا هذا لمناقشة الأسباب التي أدت لهذا التأخر وهذا التعثر ووصينا بالعلاج الناجع لهذه النواحي، وطلبنا تقارير سترد وسنلتقي مع هؤلاء الإخوان لبحث هذه الأمور، وعن طلب الأهالي برفع مستوى البلدية قال سموه: من التقصي لهذا الموضوع وجدت أن هناك دراسات سترد قريبا منتهية من الجهات العليا نحو هذه الفئات للبلديات وهذه الأعمال التي يجب أن تؤسس عليها البلديات وستكون هذه الأشياء التي ستردنا هي العلاج الناجع لهذا الأمر ، وعن بقية الخدمات و والاحتياجات الأساسية بيّن سموه أن الاحتياج موجود ، والحاجة لها موجودة ، والمحافظة تطلب هذه الأمور ، المياه لابد أن ننظر لها بشكل جدي وسريع وإن شاء الله ستنتهي في القريب العاجل.

توجه سموه بعد ذلك لملتقى الأسر المنتجة ضمن فعاليات مهرجان ليالينا للسياحة المقام خلال هذه الفترة بالمحافظة وتجول سموه على فعاليات الملتقى واستمع لتطلعاتهم ورؤاهم .

دشن بعد ذلك سموه مبنى فرع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة والذي تم الانتهاء من إنشاءه بتكلفة تقارب 10 ملايين ريال ، ثم التقى سمو أمير منطقة الرياض أهالي محافظة وادي الدواسر بمدينة الأمير ناصر بن عبد العزيز الرياضية وتناول الجميع وجبة العشاء التي أقامها سموه تكريما لأهالي المحافظة .