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سنغافورة تعرب عن دعمها لقرار المملكة بتعلق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية

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سنغافورة تعرب عن دعمها لقرار المملكة بتعلق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية

سنغافورة تعرب عن دعمها لقرار المملكة بتعلق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية
http://almnatiq.net/?p=840000
المناطق - واس

أعرب معالي وزير البيئة والموارد المائية والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل عن دعم سنغافورة لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية للحد من وصول فيروس كورونا الجديد, مشيراً إلى أن هذا القرار يُظهر اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين والمجتمعات الدولية وفقاً للتعاليم الإسلامية.
وأوضح أنه طلب من اتحاد شركات السياحة للمسلمين في سنغافورة (AMTAS) تعاونهم بالتواصل مع المعتمرين المتأثرين بهذا القرار لتوضيح ضرورية هذه الإجراءات الاحترازية, متمنياً أن يتعافى الجميع من الفيروس, متطلعاً إلى التعاون مع المملكة في حفظ وسلامة وصحة الحجاج والمعتمرين بعد إتمام ارتفاع القيود.

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