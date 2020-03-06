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“مدني الجوف” يحذر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة وانعدام في الرؤية الأفقية

أبرز المواد

“مدني الجوف” يحذر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة وانعدام في الرؤية الأفقية

“مدني الجوف” يحذر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة وانعدام في الرؤية الأفقية
http://almnatiq.net/?p=840009
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية يستمر حتى الساعة السابعة مساء على منطقة الجوف.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة، وتأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي, متمنية السلامة للجميع.

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