«السلبية» تعطل الرائد والفتح

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وقفت التعادل السلبي حائلاً بين فريقي الرائد والفتح، وتحقيق تطلعاتهما بانتصار يدفع كلاً منهما نحو هدفه هذا الموسم، وذلك بعد أن آلت نتيجة مباراتهما الجمعة إلى التعادل دون أهداف، ضمن المرحلة الـ21 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وصعد الفريق المضيف إلى المركز الخامس، بعد أضاف النقطة الـ32 إلى رصيده، في وقت زاد رصيد الضيف إلى 19 نقطة في المركز الـ14، حيث لم يتمكن من اسثتمار تعادل الاتحاد والحزم اللذان يملكان 23 نقطة، إضافة إلى خسارة العدالة متذيل التريب بـ14 نقطة.

وعلى ملعب المباراة، لم يظهر الفتح ومضيفه الرائد بشكل هجومي واضح، وسط حذر أبداه كل مدرب، إذ اعتمد الطرفين على الأسلوب المتوازن، وعدم الاندفاع نحو المناطق الأمامية، مع الحفاظ أكبر قدر من الوقت على يقظة الدفاع.

واستمرت الأحوال على نمط التوازن في الأداء حتى الربع الأخير من المواجهة، وحينها استشعر المدربين اقتراب الوقت من الانقضاء، فبدأت الهجمات تصبح أكثر خطورة، ولكن دون الوصول إلى الشباك.

ويحل الرائد ضيفاً على النصر في الجولة المقبلة من الدوري الأربعاء الـ11 من مارس، فيما يستضيف الفتح نظيره العدالة الخميس الـ12.