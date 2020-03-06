لا صحة لتسجيل أي حالات كورونا في محافظة الخرج

الخرج - أشرف العصيمي

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض بأن لا صحة لتسجيل أي حالات كورونا في محافظة الخرج.

وبينت أن مقطع الفيديو المتدوال هو توعوي لابراز جهود صحة الرياض بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياضبانه لا توجد اي حالات كورونا تذكر ولله الحمد .

الجدير بالذكر ان وزارة الصحة أهابت الجميع إلى التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أيّ استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.