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“أوبك+”: منتجو النفط سيواصلون مشاورات لتحقيق الاستقرار في سوق الخام

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“أوبك+”: منتجو النفط سيواصلون مشاورات لتحقيق الاستقرار في سوق الخام

“أوبك+”: منتجو النفط سيواصلون مشاورات لتحقيق الاستقرار في سوق الخام
http://almnatiq.net/?p=840023
المناطق - وكالات

نشرت مجموعة دول “أوبك+” بيانا اليوم الجمعة، قالت فيه إن منتجي النفط سيواصلون المشاورات لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن بيان “أوبك+” يخلو من ذكر أي تخفيضات للإنتاج.

إلى ذلك، صرح مصدران في “أوبك” لوكالة “رويترز”، بأن المنظمة والمنتجين غير الأعضاء فيها، أخفقوا في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة.

ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه الأسواق من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام ونمو الاقتصاد العالي في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

من المهم الإشارة إلى أن أسعار النفط واصلت خسائرها إلى ما يزيد عن ستة بالمئة.

إلى ذلك، قدر خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالعالم بسبب كورونا، وقالوا إن صادرات الصناعات التحويلية لدول العالم انخفضت في فبراير وحده بقيمة 50 مليار دولار.

أما الهيئة الدولية للنقل الجوي “إياتا”، فقد حذرت من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب كورونا.

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