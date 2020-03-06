احدث الأخبار

“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تطلق حملة متزامنة في الجوامع للوقاية من “COVID19”
منطقة الرياض
 حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة
أبرز المواد
 38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد
منطقة تبوك
 التعليم تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة “كورونا”
أبرز المواد
 “أوبك+”: منتجو النفط سيواصلون مشاورات لتحقيق الاستقرار في سوق الخام
أبرز المواد
 لا صحة لتسجيل أي حالات كورونا في محافظة الخرج
منطقة الرياض
 «السلبية» تعطل الرائد والفتح
أبرز المواد
 “مدني الجوف” يحذر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة وانعدام في الرؤية الأفقية
أبرز المواد
 إغلاق 20 محلاً في الخرج لوجود مخالفات صحية
منطقة الرياض
 نائب وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية بريطانيا
أبرز المواد
“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو

“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو

أبرز المواد
“صحة الرياض” تطلق حملة متزامنة في الجوامع للوقاية من “COVID19”

“صحة الرياض” تطلق حملة متزامنة في الجوامع للوقاية من “COVID19”

منطقة الرياض
حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة

حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة

أبرز المواد
38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

أبرز المواد

التعليم تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة “كورونا”

التعليم تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=840029
المناطق - واس

اتخذت وزارة التعليم إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد عدة خطط تنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها إبلاغ جميع إدارات التعليم بآلية إجراءات قبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية والدول التي انتشر فيها الفيروس، والإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة (وقاية).
كما تضمنت الإجراءات المنفذة، عقد لقاء مع القيادات الميدانية في وزارتي التعليم والصحة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية.
وحرصت وزارة التعليم على تزويد إدارات التعليم بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع فيروس كورونا في وزارة الصحة والتنسيق معها، وكذلك اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لتوحيد الجهود لمكافحة المرض وسبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية؛ لاطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المناطة بالمدرسة، وكذلك الحرص على نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتأكيد على جميع المعلمين والمعلمات، بضرورة تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

روابط ذات صلة

“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو

“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو
حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة

حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة
38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*