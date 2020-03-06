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الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد

الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد

منطقة تبوك
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الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد

الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=840032
المناطق- تبوك:

نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة تبوك اليوم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عدداً من المحاضرات والأنشطة التوعوية عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي أن هذه المحاضرات التوعوية التي نفذت في عدد من الجوامع داخل مدينة تبوك ومحافظاتها هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض الجديد وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.
وأضاف أن المشاركون في المحاضرات تطرقوا إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين بصفة مستمرة بالإضافة لتوزيع المطويات التوعوية والإرشادية التي توضح الطرق الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد السبيعي أن إقامة هذه المحاضرات والأنشطة التوعوية تأتي انطلاقا من اهتمام الوزارة بصحة الجميع وسلامتهم والتفاعل مع الظواهر الصحية العالمية وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ.

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