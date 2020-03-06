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38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد

الشؤون الإسلامية بتبوك تقيم محاضرات وأنشطة توعوية عن فيروس كورونا المستجد

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38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة

38 إصابة مؤكدة بفيروس”كورونا” في العراق حتى الآن فضلًا عن حالتي وفاة
http://almnatiq.net/?p=840038
المناطق - واس

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس ” كورونا” المستجد , في عموم العراق حتى عصراليوم 38 إصابة.
أعلنت ذلك خلية الأزمة المكلفة بمواجهة فيروس “كورونا” إثر اجتماع عقدته اليوم الجمعة بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان, كرس لمناقشة إجراءات الوقاية من الفيروس.
وذكرت الخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس “كورونا” بلغ حتى الآن 38 إصابة, بينما سجلت حالتا وفاة بسبب الفيروس ,فيما زاد عدد الحالات المشتبه بإصابتها على 400 حالة.

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