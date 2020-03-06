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حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة

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حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة

حمدالله يرفض مرافقة النصر إلى المجمعة
http://almnatiq.net/?p=840040

رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، مرافقة بعثة فريقه التي غادرت إلى المجمعة، مشترطاً إلغاء العقوبة التي أوقعتها الإدارة النصراوية عليه، بخصم 15 في المئة من مرتبه الشهري نظير غيابه عن تدريب يوم الإثنين دون عذر.
وكان المهاجم المغربي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام لزيارة عائلته حتى يوم الأحد الماضي، مبدياً رفضه بعد ذلك لأوامر الإدارة بتسجيل بصمة الحضور، أسوة ببقية اللاعبين، وهو ما توقفت عنده إدارة الكرة النصراوية، قبل أن يغادر إلى منزله بعد نهاية التدريب دون مرافقة الفريق.
وكان حمدالله قام بتعطيل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد أن ألغى متابعة جميع الحسابات التي تابعها، باستثناء سعود السويلم رئيس النادي السابق.

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