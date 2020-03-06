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“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو

“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو

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“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو

“كل الأبواب مغلقة في وجوهنا”.. سعوديون في إيران يريدون العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو
http://almnatiq.net/?p=840052
المناطق - الرياض

أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى المملكة؛ للاستفادة من هذا العفو الذي الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة .

وقالوا ووفقاً لـ”سبق”، أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج هو سبب بقائهم هناك إلى الآن؛ مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

وذكروا السعوديون المتواجدون في مدينة مشهد الإيرانية، أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة نرغب في العودة إلى أراضي الوطن -بشكلٍ عاجلٍ-؛ للاستفادة من هذا العفو، ولكن من أمس وعلى الرغم من كل محاولاتنا للعودة إلا أننا لم نستطع، بسبب تعليق جميع رحلات شركات الطيران المغادرة إلى كل دول الخليج والدول العربية.

وقالوا: ‏غادرنا مع حملة دينية من مملكة البحرين لإيران في تاريخ ١٩ فبراير عبر مطار البحرين مروراً بالشارقة إلى مدينة مشهد في إيران بغرض الزيارة الدينية، وفجأة توقفت الرحلات لدول الخليج كافة في يوم ٢٣ فبراير، وكان موعد عودتنا ٢٦ فبراير، فلم نتمكن حتى هذا اليوم من العودة مع رغبتنا في ذلك.

وأضافوا: ‏كل دول الخليج ودول العالم مغلقة ما عدا روسيا، ‏وهي تطلب فيزا مسبقة من سفاراتها ولا نملك مبالغ التذاكر حتى ولو لم يتطلب ذلك فيزا مسبقة، إضافة إلى ‏أن تركيا وجورجيا وأذربيجان والعراق، إضافة إلى دول الخليج؛ كل الأبواب مغلقة في وجوهنا، ونحن راغبون في الاستفادة من العفو.

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