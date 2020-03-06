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رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بتونس

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رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بتونس

رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بتونس
http://almnatiq.net/?p=840054
المناطق - واس

دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بالجمهورية التونسية اليوم ، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.
وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية، معبراً عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التونسية وسلامة مواطنيها، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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