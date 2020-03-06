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غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول

غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول
http://almnatiq.net/?p=840061
المناطق - وكالات

تعرضت حافلة نادي “إيتوال دي غينيا” فريق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، لحادث مروري أليم في مدينة واكاريا، أدى إلى مصرع 9 لاعبين، وإصابة باقي لاعبي الفريق وصفت بالخطيرة.

ونقلا عن بيان رسمي صدر من الاتحاد الغيني لكرة القدم، فقد تأكد أن إلمامي كيتا شقيق لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، كان من ضمن اللاعبين التسعة الذين لقوا مصرعهم خلال الحادث، وذلك وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة الغنينية كوناكري عن إصابة 18 شخصا، حيث كان الفريق مسافرا إلى مدينة كانكان لمواجهة فريق كارفاموريا في دوري الدرجة الثانية بغينيا.

وكشف مدير النادي أن حافلة الفريق تعرضت للحادث بسبب عطل في المكابح ما أفقد السائق السيطرة على الحافلة.

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