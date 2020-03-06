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‏ ” التجمع الأول ” بالرياض يطلق حملة في الجوامع للوقاية من “الكورونا “

http://almnatiq.net/?p=840064
المناطق - الرياض

أطلق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ظهر اليوم الجمعة حملة توعوية في بعض الجوامع ، وقدم التميز في صحة المجتمع رسائل توعوية للمصلين، الى جانب الخطباء، إضافة الى تخصيص أركان طبية للإجابة على استفسارات المصلين بعد صلاة الجمعة ، كما تم توزيع عدداً من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا الجديد ” COVID19″ تتضمن الخطوات الواجب إتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل ، والتي تم اعدادها من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” Saudi CDC ”
ونصح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الراغبين في السفر بإتباع عدد من التعليمات (قبل السفر، وأثناء وبعد السفر) مثل التأكد قبل السفر من عدم إنتشار الفايروس للوجهة المخطط السفر لها ، وتقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطط السفر القادمة بناءً على أحدث المعلومات ، وتجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفايروس وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً بالماء والصابون .

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