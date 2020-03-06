احدث الأخبار

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا
أبرز المواد
 “سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض
الاقتصاد
 جدة.. ضبط مقيم يمنيّ ظهر واضعًا صورة “الحوثي” على عملة ورقية
منطقة مكة المكرمة
 منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 فيروس كورونا يؤجج الطلب على “ملاجئ القيامة”
أبرز المواد
 مسؤولة صحية في مهب السخرية بعد نصيحة “كورونا” المتناقضة
أبرز المواد
 شرطة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي من الوافدين قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة والنشل
أبرز المواد
 “البتال” مديراً لمرور محافظة الأفلاج
منطقة الرياض
 ‏ ” التجمع الأول ” بالرياض يطلق حملة في الجوامع للوقاية من “الكورونا “
منطقة الرياض
 غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول
أبرز المواد
وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

أبرز المواد
“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

الاقتصاد

منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد

منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=840083
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 2.736 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في 47 دولة ومنطقة، مما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 98.023 و 3.380 وفاة عالميًا.
وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أثناء المؤتمر الصحفي اليومي من جنيف المنعقد حول أحدث التطورات فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد COVID-19، أن الإصابات الآن على عتبة 100 ألف إصابة، داعياً جميع الدول إلى إيجاد كل حالة وفحصها وعزلها وتتّبع أية اتصالات للمصابين مع أشخاص آخرين.
وكشف مدير عام المنظمة عن خارطة طريق تجمع بموجبها المنظمة مئات الأفكار التي تم بحثها ومناقشتها الشهر الماضي أثناء اللقاء الذي جمع أكثر من 400 من العلماء لإيجاد حل للفيروس الذي ظهر الآن في 47 دولة.
وقال تيدروس: إن 20 لقاحًا الآن قيد التطوير كما أننا نجري العديد من التجارب السريرية لإيجاد العلاج، وطوّرت المنظمة قائمة تضمّ أكثر من 20 جهازًا طبيًا أساسيًا تحتاجه البلدان من أجل صحة المرضى من بينها أجهزة التنفس الصناعي وأنظمة تزويد الأكسجين، وأن المنظمة تعمل على تطوير بروتوكولات تتعلق بالبحث لتقييم التدخلات للمجتمعات المحرومة مثل اللاجئين والمشرّدين داخليًا.
من جانبها، أبانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان لها أن الدول تتخذ إجراءات لمكافحة المرض، ولكن عليها أن تفعل المزيد من أجل الحد من التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على حياة مواطنيها.
وأشارت باشيليت إلى أنه في حين ترى السلطات أن من الأفضل إغلاق المدارس، يؤدي ذلك إلى اضطرار الأهالي للمكوث مع أبنائهم في المنزل وعدم القدرة على التوجه إلى العمل، وسيكون لذلك تأثير أكبر على النساء.
ولفتت النظر إلى أن فيروس كورونا هو اختبار للمجتمعات، والتعلم والتكيف عند الاستجابة للفيروس، مؤكدةً أنه يجب وضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في المقدمة وفي صُلب تلك الجهود.

روابط ذات صلة

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت
السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة
روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*