احدث الأخبار

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا
أبرز المواد
 “سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض
الاقتصاد
 جدة.. ضبط مقيم يمنيّ ظهر واضعًا صورة “الحوثي” على عملة ورقية
منطقة مكة المكرمة
 منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 فيروس كورونا يؤجج الطلب على “ملاجئ القيامة”
أبرز المواد
 مسؤولة صحية في مهب السخرية بعد نصيحة “كورونا” المتناقضة
أبرز المواد
 شرطة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي من الوافدين قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة والنشل
أبرز المواد
 “البتال” مديراً لمرور محافظة الأفلاج
منطقة الرياض
 ‏ ” التجمع الأول ” بالرياض يطلق حملة في الجوامع للوقاية من “الكورونا “
منطقة الرياض
 غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول
أبرز المواد
وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

أبرز المواد
“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

الاقتصاد

“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض
http://almnatiq.net/?p=840090
المناطق - واس

عقد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الذي جرى توقيع إنشائه بين وزارتي الإسكان والإعلام ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصب في خدمة منسوبي وزارة الإعلام, وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة “المهني الإعلامي”، بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين، وذلك بهدف خلق بيئة سكنية جاذبة توفر مزيداً من التميز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تتيح للإعلاميين الحصول على وحدات سكنيه متميزة ذات طابع منفرد.
وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما جرى الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وستُعقد ورش أخرى لاحقاً في كل من جدة والدمام.
وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن إنشاء حي الإعلاميين يأتي ضمن خطط الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين. وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الورش تهدف للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.
ونوه إلى أنه في إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، حيث يقع أول حي للإعلاميين في مشروع “مرسية” بضاحية الجوان شمال الرياض، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 800 وحدة سكنية متنوعة من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.
كما يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهي ومحلات ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري والوادي الصناعي، إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

روابط ذات صلة

“البتال” مديراً لمرور محافظة الأفلاج

“البتال” مديراً لمرور محافظة الأفلاج
‏ ” التجمع الأول ” بالرياض يطلق حملة في الجوامع للوقاية من “الكورونا “

‏ ” التجمع الأول ” بالرياض يطلق حملة في الجوامع للوقاية من “الكورونا “
“صحة الرياض” تطلق حملة متزامنة في الجوامع للوقاية من “COVID19”

“صحة الرياض” تطلق حملة متزامنة في الجوامع للوقاية من “COVID19”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*