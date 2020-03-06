احدث الأخبار

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا
أبرز المواد
 “سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض
الاقتصاد
 جدة.. ضبط مقيم يمنيّ ظهر واضعًا صورة “الحوثي” على عملة ورقية
منطقة مكة المكرمة
 منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 فيروس كورونا يؤجج الطلب على “ملاجئ القيامة”
أبرز المواد
 مسؤولة صحية في مهب السخرية بعد نصيحة “كورونا” المتناقضة
أبرز المواد
 شرطة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي من الوافدين قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة والنشل
أبرز المواد
 “البتال” مديراً لمرور محافظة الأفلاج
منطقة الرياض
 ‏ ” التجمع الأول ” بالرياض يطلق حملة في الجوامع للوقاية من “الكورونا “
منطقة الرياض
 غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول
أبرز المواد
وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

أبرز المواد
“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

“سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

الاقتصاد

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت

http://almnatiq.net/?p=840101
المناطق - واس

تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 – COVID ) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة – حفظها الله – على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 1441/7/12هـ الموافق 2020/3/7م، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة
روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا
منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد

منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*