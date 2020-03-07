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جامعة جدة تعلن وظائف للجنسين الأحد المقبل

جامعة جدة تعلن وظائف للجنسين الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=840116
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة جدة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين من حملة شهادة الدكتوراه في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441 – 1442هـ بكليات الجامعة في المركز الرئيس للجامعة، وفرع خليص ،والكامل في عدد من التخصصات المختلفة للرجال والنساء، وفقاً للشروط الموضحة في الإعلان.
كما تتيح الإدارة العامة للموارد البشرية التقديم عبر منصة الاستقطاب الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني (recruitment.uj.edu.sa) ويستمر استقبال الطلبات في الفترة من 13 إلى 19 رجب 1441 هـ الموافق 8 – 14 مارس 2020م.

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