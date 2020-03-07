“مدني المدينة المنورة”: الأدخنة في كهف أم الجرسان سببها مخلفات حيوانية أشعلت بمصدر خارجي

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أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة في بيان لها حول مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان، بأنه تمت مباشرة فرقة إطفاء إلى الموقع ( كهف أم الجرسان ) 40 كيلو شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامي بمدني المدينة المنورة ” إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي، حيث سبق وأن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع، مبيناً أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية في تاريخ 15 / 4 / 1441 هـ وثبت لها أنها مخلفات حيوانية.