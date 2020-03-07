طقس اليوم: غبار وأتربة في 7 مناطق بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=840160

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض وحائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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